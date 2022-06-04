Власти Белоруссии легализуют параллельный импорт

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Власти Белоруссии решили легализовать параллельный импорт товаров на территории республики, сообщили в Telegram-канале правительства страны. Уточняется, что данные меры призваны решить проблему дефицита импортных товаров. Белорусские власти также реализуют возможности использования программного обеспечения и других разработок в сфере IT без разрешения правообладателей.

Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей, — сказано в сообщении.

Ранее правительство России легализовало параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

В Минпромторге сообщили, что отмена ответственности за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя — не означает легализацию контрафактной продукции. В министерстве подчеркнули, что речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.