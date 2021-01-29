Белоруссия начала разработку вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Национальная академия наук (НАН) Белоруссии приступила к созданию вакцины от коронавируса.

Сейчас учёные разрабатывают технологию и заканчивают поиск поставщиков оборудования, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Безусловно, она будет востребована. Кроме того, её разработка даст возможность сформировать коллектив, научную школу, которая впоследствии позволит — при наличии, скажем так, инфекционных угроз — более быстро на них реагировать созданием собственных монобиологических лекарственных средств, — рассказал глава Института биофизики и клеточной инженерии НАН Андрей Гончаров.

Исследователи рассчитывают закончить разработку к 2022 году, после чего препарат поступит на рынок. Они уверены, что вакцина не будет уступать аналогам из других стран.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против COVID-19 производства Johnson & Johnson продемонстрировала эффективность на уровне 66%, следует из сообщения пресс-службы компании.