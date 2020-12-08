В Азербайджане будет действовать ужесточённый карантинный режим

https://static.news.ru/photo/0de6f00a-3945-11eb-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджанские власти вводят с 14 декабря ужесточённый карантинный режим. Он будет действовать на всей территории страны.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны вводится ужесточённый карантинный режим, — говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров республики.

С 14 декабря будет запрещён въезд и выезд из Баку. Кроме того, особый карантинный режим в республике будет продлён до 31 января 2021 года.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане зарегистрировано 149 765 случаев заражения COVID-19, скончались 1645 человек.

Как писал NEWS.ru, власти Литвы задумались о введении комендантского часа из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил советник президента по социально-экономической политике Симонас Крепшта. Меры будут приняты, если эпидситуация в республике ухудшится. Литва находится на третьем месте после Люксембурга и Хорватии по количеству случаев COVID-19 за последние две недели.