Власти Азербайджана призвали Армению отказаться от земельных претензий Азербайджан призвал Армению отказаться от претензий на турецкие и азербайджанские земли

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, Турция и Азербайджан готовы одновременно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы.

Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли, — подчеркнул он.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан и Турция выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном. По его словам, нормализация отношений нужна в том числе и самой Армении.

Министр подчеркнул, что хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».