Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, Турция и Азербайджан готовы одновременно нормализовать отношения с Арменией и открыть свои границы.
Но Армения должна отказаться от своих претензий на турецкие и азербайджанские земли, — подчеркнул он.
Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан и Турция выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном. По его словам, нормализация отношений нужна в том числе и самой Армении.
Министр подчеркнул, что хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».