Власти Азербайджана потратят на восстановление в Карабахе $1,3 млрд

https://static.news.ru/photo/969e9c44-436e-11eb-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год указано, что на восстановление сёл и городов в Карабахе, а также на создание на этих территориях современной инфраструктуры планируется выделить 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд).

В проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,2 млрд манатов на финансирование мер по восстановлению на освобождённых территориях, — говорится в заявлении Минфина Азербайджана.

Законопроект бюджета внесён в парламент страны, сообщает РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта.

По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин заявил, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах является частью Азербайджана. В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что Баку должны быть возвращены семь районов, удерживаемых Арменией. Путин считает, что статус Нагорного Карабаха должен оставаться неизменными и на будущее должен был зафиксирован статус-кво региона при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией.