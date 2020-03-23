https://static.news.ru/photo/a2ce32bc-6d28-11ea-b61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Азербайджана введёт в республике специальный карантинный режим. Распоряжение вступит в силу 24 марта. Меры будут действовать до 20 апреля 2020 года.

Гражданам старше 65 лет запретят выходить из дома. Въезд и выезд в районы Баку Сумгайыт и Абшерон ограничат, кроме автомобилей спецназначения и грузовиков, передаёт официальный сайт кабмина Азербайджана. Также власти страны потребовали обеспечить работу продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных объектов.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз с радостью примет помощь России и Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозел Боррель. Сильнее других вирус ударил по Италии, Испании, Германии и Франции. Дипломат отметил, что после начала эпидемии в Китае европейцы помогали коллегам из КНР.

По информации издания, Россия перебросила на Апеннины одну из 15 лабораторий войск химзащиты (РХБЗ) вместе с 66 военными медиками, чтобы помочь итальянским медикам.