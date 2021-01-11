Власти Армении продлили на полгода карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/606d6b2a-541f-11eb-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Карантин, введённый в Армении в связи с распространением коронавируса, продлён на полгода — до 11 июля. Соответствующее решение приняло правительство республики.

При этом кабмин снял ограничения на число участников общественных мероприятий (ранее их должно было быть не более 60), а также разрешил проведение таких мероприятий в закрытых помещениях.

Кроме того, гражданам других государств разрешили въезд в республику через наземные пропускные пункты. Иностранец должен предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до въезда на территорию Армении. При отсутствии теста гости из-за рубежа могут пройти тестирование на пропускном пункте и дождаться его результатов, сообщает РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Армении за время пандемии выявлено 162,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали около 3 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус выявили у президента Армении Армена Саркисяна. Он находится на самоизоляции. В пресс-службе главы государства отметили, что болезнь у президента протекает в тяжёлой форме.

Кроме того, стало известно, что COVID-19 заболел и премьер-министр страны Никол Пашинян. Он заразился коронавирусом повторно.