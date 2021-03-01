Власти Армении получили повторное предложение об отставке главы Генштаба

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Администрация президента Армении Карена Саркисяна получила повторное предложение об отставке главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Документ поступил от премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали представители пресс-службы главы государства.

В настоящее время в стране продолжаются акции оппозиции. Протестующие требуют ухода Пашиняна. Поводом послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

Накануне в аппарат национального лидера были направлены обоснования неприятия возражений президента. Их ввели 1 марта.

Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 Конституции в сроки, установленные законодательством (в течение трёх дней — NEWS.ru), — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, армянская оппозиция в лице лидера парламентской фракции «Просвещённая Армения» Эдмона Марукяна обратилась к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением. В частности, оно касается внеочередных выборов. Он предлагает отозвать из аппарата президента ходатайство об увольнении начальника Генштаба ВС.