Власти Армении оценили возможность влиться в Евросоюз Спикер парламента Армении Симонян: Ереван готов получит статус кандидата в ЕС

Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Армения заинтересована в получении максимальной безопасности для себя, заявил журналистам спикер парламента страны Ален Симонян. Поэтому, продолжил он, Ереван готов углублять отношения с Европейским союзом и получить статус кандидата в ЕС, передает ТАСС.

Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность, — уточнил Симонян.

Он отметил, что разговоров о вступлении Армении в НАТО не ведется ни на каком из политических уровней. Спикер также добавил, что существующая система безопасности, частью которой является и Ереван, не действует. При этом Симонян подчеркнул, что речи о выводе военной базы РФ нет.

До этого Симонян сообщил, что Армения не принимала решения о выходе из состава ОДКБ. По его словам, армянские власти не меняют внешнеполитический вектор. Вместе с тем спикер парламента отметил, что вопрос выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности обсуждается в обществе. Как указал политик, «можно сказать, оно предъявляет такое требование».

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. Он объяснил, что страна не будет участвовать в мероприятиях на высшем уровне. Также, по его словам, это может исключать наличие постоянного представителя Армении при организации.