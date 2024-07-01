Ереван не видит смысла в проведении одной процедуры для вступления в ЕС Пашинян: власти Армении не могут сказать, готов ли ЕС принять Ереван

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, однако у народа Армении есть европейские стремления. В ходе своего выступления на заседании «Армянского демократического форума», где также участвуют послы США и ЕС, он отметил, что власти не могут ответить на вопросы о готовности Европейского союза принять республику в случае проведения в стране референдума для вступления в Евросоюз, передает Sputnik Армения.

Он отметил, что в случае референдума власти должны были бы организовать агитационную кампанию, в рамках которой люди стали бы задавать вопросы о конкретных сроках, механизмах и готовности других стран Евросоюза принять Армению в объединение. По словам главы кабмина, у него нет ответа на эти вопросы, поскольку внутри самого ЕС идут процессы, «которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов».

Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого Европейский союз или нет? Люди спросят, готов ли Евросоюз принять нас. Не могу дать ответ на этот вопрос, — сказал Пашинян.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Армения останется пострадавшей, следуя прозападному курсу и разрывая связи с Россией. По его словам, республика не представляет глобального интереса для Москвы в военном вопросе.