Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию в Карабахе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Путин и Алиев уделили особое внимание активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Стороны подтвердили, что настроены на дальнейшее укрепление российско-азербайджанских отношений.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договорённостей между лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Стороны подчеркнули важный вклад Трёхсторонней рабочей группы в постконфликтное развитие региона.