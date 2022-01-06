Видео с вылета миротворческих сил в Казахстан попало в Сеть

В Сети появилось видео с момента вылета самолета Коллективных миротворческих сил в Казахстан. В состав миротворческих сил вошли подразделения Вооруженных Сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, сообщил телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как военнослужащие производят погрузку в самолёт Ил-76. Вылет его осуществлён из аэродрома Чкаловский в Алма-Ату.

Как стало известно, от России в составе Коллективных сил находятся подразделения и воинские части ВДВ. В организации Договора о коллективной безопасности заявили, что передовые подразделения российских миротворцев уже находятся на территории Казахстана и приступили к выполнению задач, одной из которых является защита важнейших объектов.

Ранее сообщалось, что Казахстан в обращении о помощи назвал происходящее в стране вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом. Казахская сторона провела консультации по этому вопросу с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ, в результате было принято решение о введении Коллективных миротворческих сил в государство.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, а также содействие в стабилизации обстановки.