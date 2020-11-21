Видео с движением колонны военной техники в центре Минска попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/058d5fb8-2cb9-11eb-a246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ опубликовали видео, на котором военная техника едет в центр белорусской столицы в преддверии готовившихся акций протеста.

На кадрах видно полупустую улицу Минска, по которой движется колонна из нескольких бронетранспортёров.

Ранее власти Белоруссии приготовились к очередной акции протеста в столице республики. В центр Минска направили военную технику. Её выдвинули из микрорайона Уручье, где располагается войсковая часть 3214 внутренних войск МВД. Кроме того, на площади Независимости и других площадях Минска начали выставлять ограждения.

Позднее появилась информация, что сотрудники силовых структур Минска применили спецсредства против участников акции протеста против белорусского президента Александра Лукашенко. Атаку на протестующих силовики совершили в микрорайоне Каменная Горка.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.