Видео, предположительно, момента задержания Колесниковой попало в Сеть

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Видео, предположительно, момента задержания в Белоруссии члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой попало в Интернет.

Ролик в редакцию издания TUT.BY прислал один из читателей.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о недопустимости жестоких действий белорусских властей по отношению к членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Андрею Егорову и Ирине Сухий. Он отметил, что произвольных арестов и похищений людей по политическим мотивам быть не должно.

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал немедленного освобождения своих членов. Также объединение требует от властей предоставления гарантий, что кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, а также Ольга Ковалькова и Павел Латушко могут вернуться на территорию государства.

Между тем в Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что не располагают сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников.

В Минске утром 7 сентября похитили Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.