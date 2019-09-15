Вице-президент Турции Фуат Октай приехал с официальным визитом в Азербайджан. Дипломат примет участие в заседании азербайджано-турецкой межправительственной комиссии (МПК). Мероприятия состоятся в столице республики — Баку — 16 сентября текущего года.
Политика встретил в аэропорту Гейдар Алиев. В честь гостя выстроился почётный караул, развевались государственные флаги обоих государств, прозвучали национальные гимны стран.
Со стороны Баку вице-президента Турции приветствовали заместитель главы правительства Азербайджана Али Гасанов, замминистра МИДа Рамиз Гасанов и другие официальные лица, передаёт
На заседаниях МПК обсудят торгово-экономические отношения и прочие вопросы, направленные на устойчивость взаимоотношений между двумя республиками.
Ранее News.ru сообщал, что безвизовый режим для Анкары был введён в Азербайджане. Нововведение вступило в силу 1 сентября текущего года, турецкие граждане смогут находиться в республике без виз 30 дней.