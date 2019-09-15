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Автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Инцидент произошёл 15 сентября около 19:20 по местному времени (16:20 мск) на автотрассе Екатеринбург — Алма-Ата, передаёт ТАСС. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошёл...