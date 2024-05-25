Вертолет с Пашиняном совершил вынужденную посадку ТАСС: вертолет с Пашиняном совершил вынужденную посадку в Ванадзоре

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Вертолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора в 132 км к северу от Еревана, передает ТАСС. По данным агентства, политик направлялся в город Ташир на границе с Грузией.

По другой версии, как пишут журналисты, политик мог направляться не в Ташир, а в Баганис на границе с Азербайджаном. Здесь недавно была делимитирована граница двух республик.

Ранее вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел крушение. Помимо него, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.

Генштаб страны опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы. В докладе сказано, что корпус разбившегося вертолета, в котором летел глава государства, не имеет следов пуль или аналогичных им средств. Ведомство подчеркнуло, что расследование будет продолжено, но этот факт можно с уверенностью констатировать. Генштаб заявил, что вертолет загорелся только после столкновения с горой.

Основной версией крушения вертолета президента Ирана являются плохие погодные условия, заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в России Казем Джалали. По его словам, сейчас пока остается только терпеливо ждать результатов расследования происшествия.