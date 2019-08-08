Верховный суд Грузии оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.
Его обвиняли в превышении служебных полномочий с применением насилия и организацией умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Избиение депутата Валерия Гелашвили произошло в 2005 году, когда тот обвинил действующего президента страны Саакашвили в лишении его собственности. В ответ президент отдал приказ главе МВД Грузии Вано Мерабишвили наказать депутата.
Ранее News.ru писал, что Грузия потеряла $44 млн от закрытия авиасообщения с Россией. После запрета на прямое авиасообщение перелёты из РФ в Грузию подорожали на 31–55%.