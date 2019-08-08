https://static.news.ru/photo/bd840ca0-b9e4-11e9-adf2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный суд Грузии оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.

Его обвиняли в превышении служебных полномочий с применением насилия и организацией умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Избиение депутата Валерия Гелашвили произошло в 2005 году, когда тот обвинил действующего президента страны Саакашвили в лишении его собственности. В ответ президент отдал приказ главе МВД Грузии Вано Мерабишвили наказать депутата.

Как сообщает РЕН ТВ , Тбилисский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы заочно. Приговор был вынесен в июне 2018 года.

Ранее News.ru писал, что Грузия потеряла $44 млн от закрытия авиасообщения с Россией. После запрета на прямое авиасообщение перелёты из РФ в Грузию подорожали на 31–55%.