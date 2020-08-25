Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело о результатах выборов

https://static.news.ru/photo/430fa78e-e6e0-11ea-b5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/Xinhua/Global Look Press

Жалобы кандидатов в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Анны Канопацкой и Андрея Дмитриева на итоги выборов главы государства отклонена Верховным судом республики. Он отказал в возбуждении дела.

В суде отметили, что ЦИК страны не принимал решение о признании выборов недействительными, а значит жалобы о недействительности выборов не относится к компетенции суда, передаёт РИА Новости.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Тихановская назвала происходящие в республике события «мирной революцией». Она также заявила, что оппозиция готова вступить в переговоры с властями.