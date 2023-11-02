Венгерская MOL приступит к добыче газа в Казахстане до конца года

Фото: molgroup.info

Венгерская компания MOL начнет до конца 2023 года добычу газа в Казахстане, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны договорились разрабатывать месторождение Рожковское на западе республики.

Нынешний год стал самым успешным в истории венгерско-казахстанского сотрудничества. Мы смогли создать пять важных историй успеха в области энергетического сотрудничества. MOL планирует начать добычу природного газа на казахстанском месторождении в этом году, — отметил министр.

Заниматься Рожковским помимо MOL будут местная нефтегазовая компания «Казмунайгаз», а также китайская Sinopec. Планируется, что ежегодный объем добычи энергоносителя дойдет до миллиарда кубометров.

Договоренности о добыче газа были достигнуты в ходе визита в Астану венгерской делегации во главе с премьер-министром Викором Орбаном. Накануне в казахстанскую столицу с первым официальным визитом также приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Одним из итогов визита стало решение сотрудничать по стратегическим минералам.

Говоря о контактах Казахстана с европейскими странами, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это абсолютно нормальный процесс и Астана развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют ее интересам.