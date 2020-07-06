Венедиктов вспомнил беседу Лукашенко с Путиным по поводу объединения стран

https://static.news.ru/photo/a28c6b02-bf85-11ea-9611-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону о беседе российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они говорили о вероятном объединении двух стран.

Путин говорит: «Давай объединимся». Лукашенко отвечает: «У меня своя страна». Людей пять плюс пять, без переводчика, — отметил Венедиктов.

Однако он добавил, что в конце встречи между лидерами государств произошёл ещё один диалог, в ходе которого Лукашенко согласился на предложение Путина.

На всё согласен, Владимир Владимирович. Давайте так — вы президент, я вице-президент. А на следующий год наоборот, — заявил он.

Он также заключил, что это «вопрос торговли» и Лукашенко не устраивает текущее предложение российской стороны.

Ранее NEWS.ru информировал о заявлении Путина а Петербургском международном экономическом форуме. Он сообщил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может.