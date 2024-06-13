«Ведет Армению к катастрофе»: в Госдуме отреагировали на угрозу Пашиняна Депутат Толмачев: угрозы Пашиняна не выражают позицию народа Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна не выражают позицию народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Таким образом парламентарий отреагировал на объявление главы правительства о возможном выходе Еревана из ОДКБ. По словам российского парламентария, армянский премьер ведет свою страну к катастрофе.

Каждый раз, когда он выходит с заявлением, у меня возникает вопрос: как ему удается до сих пор сохранить свой пост? Отторжение территорий, разрыв с традиционными союзниками, надежда на то, что Запад поможет. Это мы уже видели. И армяне тоже, — отметил депутат.

По его словам, Пашиняну стоит поинтересоваться, что такое ОДКБ, к примеру, у Казахстана. Парламентарий считает, что республике удалось избежать госпереворота только благодаря этой организации.

Подобные слова и действия дорого обходятся государствам, которые верят обещаниям США и Евросоюза. Будет очень жаль, если Пашинян доведет свое дело до конца и уедет преподавать куда-нибудь в Вирджинию, а Армения, какой мы ее знаем, просто перестанет существовать, — заключил Толмачев.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работу с Ереваном, чтобы прояснить его позицию по участию в ОДКБ. Он также выразил надежду, что Армения и Россия будут придерживаться партнерских и союзнических отношений.