Вассерман не исключил начала гражданской войны на Украине Вассерман: вероятность гражданской войны внутри Украины невелика

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На территориях, которые контролирует Киев, пока не стоит ожидать появления внутренних конфликтов, считает депутат Госдумы уроженец Одессы Анатолий Вассерман. В разговоре с NEWS.ru он объяснил это способностью нынешних властей жестко подавлять любую попытку междоусобиц или неповиновения.

Сейчас террористическая организация под названием «Украина» еще достаточно сильна, чтобы подавлять возможность гражданской войны в зародыше. Но исключить такую возможность в будущем лично я не берусь, потому что у меня недостаточно для этого сведений, — подчеркнул Вассерман.

После окончания специальной военной операции междоусобицы вряд ли вспыхнут уже по другой причине, добавил депутат.

После возвращения оккупированных террористической организацией «Украина» территорий в состав России, после ликвидации этой организации не останется чисто технической возможности для гражданской войны, — подытожил Вассерман.

Ранее украинский философ и политолог Сергей Дацюк заявил, что Украину ждет гражданская война после окончания конфликта с Россией. Он отметил, что Киев «свернул не туда» и теперь почву для гражданской войны закладывают некоторые политические силы.

Кроме того, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина готова к новой революции. Он намекнул, что уже этой зимой может вспыхнуть народное восстание против президента Владимира Зеленского, который «установил диктатуру» и «узурпировал власть», когда ввел военное положение. По мнению Соскина, волна акций протеста начнется из-за голода, отсутствия света, воды и канализации.