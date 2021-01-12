Вассерман раскритиковал Израиль за реакцию на действия сторонников Бандеры

https://static.news.ru/photo/e65b647e-54df-11eb-a519-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист и политолог Анатолий Вассерман прокомментировал реакцию Израиля на действия украинских националистов. Он раскритиковал израильские власти за двойные стандарты и призвал задуматься об отношении к Украине.

Вассерсман напомнил, что 1 января в Киеве и в ряде городов на Западной Украине прошли факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры — вожака украинского террора. На следующий день посол Израиля в Киеве Йоэль Лион выступил с осуждением прославления пособников нацистского режима и призвал Украину примириться со своим прошлым. Спустя ещё несколько дней факелоносцы устроили митинг уже у стен посольства.

Немецкие нацисты признаны главными погромщиками в мировой истории — их украинские подражатели не смогли учинить погром в посольстве только потому, что перед ними выставили численно превосходящее полицейское оцепление. Словом, делают всё от них зависящее, чтобы доказать правильность не понравившихся им слов посла, — написал Вассерман в блоге на сайте телеканала РЕН ТВ.

Он подчеркнул: украинцам напомнили, что Бандера был антисемитом, на что они ответили антисемитской бранью. И вместе с тем Израиль идёт у Украины на поводу, когда речь идёт о конфронтации с Россией.

Когда речь заходит о противодействии русским, сразу отшибает память даже о Катастрофе! Будто Бандера, Шухевич и тысячи других людоедов, названных теперь героями Украины, в ней не соучаствовали... Не стыдно, товарищи евреи? — задаётся вопросом политолог.

Ранее NEWS.ru писал, что посол Польши Бартош Цихоцки вызвал гнев украинских националистов. Они призвали его покинуть страну после слов о лидере националистов Степане Бандере.

Польский дипломат поддержал израильского коллегу, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. Он также назвал лидера украинских националистов идеологом ненависти и преступлений и заявил, что его сторонники должны покрыться бесчестьем.