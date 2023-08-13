Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Фото: shutterstock.com

В Молдавии вандалы осквернили памятник, установленный в честь советских воинов в селе Корпач, сообщает Sputnik Молдова. Монумент посвящен выходу Красной армии на государственную границу в марте 1944 года.

Злоумышленники написали ярко-зеленой краской на постаменте «Здесь прошли оккупанты». Кроме того, они изобразили символ профашистской партии «Железная гвардия», действовавшей в период между Первой и Второй мировыми войнами.

За последние 10 лет памятник подвергался осквернению пять раз. Виновных в порче монумента не нашли.

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Ранее сообщалось, что в Бурятии местный безработный писатель облил краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову. Он действовал по указанию, полученному от куратора в соцсетях, и получил вознаграждение в размере $100. Кроме того, мужчина готовился совершить диверсию на железной дороге за $500. При этом он был уверен, что получает задания от российских спецслужб. На писателя завели уголовное дело, он находится под арестом.

9 мая в австрийском Эбенфурте вандалы осквернили памятник, установленный на месте захоронения погибших в ходе Второй мировой войны советских солдат. Дипломаты посольства РФ заявили, что потребуют от местных властей и МИД Австрии привлечь к ответственности виновных.