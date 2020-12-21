Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5c5d4aa4-4372-11eb-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила зарубежное регистрационное удостоверение. Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), первым государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину на своей территории, стала Белоруссия.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» получила первое зарубежное регистрационное удостоверение — в Республике Беларусь, — говорится в сообщении РФПИ.

В данный момент в Белоруссии ведётся совместная с РФПИ работа для локализации производства этой вакцины. Ранее в республике прошли её клинические испытания, в которых приняли участие 100 добровольцев.

Регистрация вакцины в Белоруссии и локализация её производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан, — подчеркнул гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, в Казахстане заработало производство по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На открытии Карагандинского фармацевтического комплекса 21 декабря присутствовал премьер-министр страны Аскар Мамин. Он отметил важность локализации производства препарата на территории Казахстана и добавил, что это позволит начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 в феврале 2021 года. Также председатель правительства назвал категории граждан, которые смогут получить прививку препаратом «Спутник V» в приоритетном порядке. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.