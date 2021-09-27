Вакцинированный учитель «по блютузу» вызвал боли у детей, заявила украинка

Украинка пожаловалась, что вакцинированный педагог виноват в головной боли у детей. Якобы у её сына и ещё одного мальчика из его класса начинаются боли, когда они посидят на первой парте перед учителем. Как пишет издание «Главред», о том, что педагог вакцинирован, украинка якобы узнала «по блютузу», когда увидела якобы IP-адрес педагога.

Мать школьника из Одессы рассказала , что сын в последнее время начал жаловаться на головную боль. Сначала она не обратила внимание, но когда это начало повторяться на второй и третий день, «начала разбираться».

И оказалось, голова болит у сына и других одноклассников, когда они сидят возле учителя на 1-2 партах и после общения рядом с учителем. У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головной боли у учащихся вакцинированные учителя, — написала она.

Обеспокоенная украинка поинтересовалась у подписчиков в Instagram, что делать в такой ситуации и как «защитить ребёнка» от привитых учителей.

Пользователи тут же принялись жёстко высмеивать очередную теорию заговора. Одна девушка даже пошутила, что ей нужно срочно «проверить себя на блютуз, вдруг можно использовать себя вместо колонки».

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