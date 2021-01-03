Вакцина Pfizer появится в Казахстане во втором полугодии 2021 года

https://static.news.ru/photo/098ec220-4da0-11eb-a77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Поставки в Казахстан вакцины Pfizer от коронавируса могут начаться не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

Ведомство уже обсуждало с Pfizer вопросы поставки и стоимости вакцины. Предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия. Остальную информацию министр разглашать не стал, ссылаясь на подписанное сторонами соглашение о конфиденциальности.

Мы предложили нашим коллегам, чтобы они внесли документы для проведения процедуры регистрации данной вакцины на территории Казахстана. Мы попросили максимально ускориться, чтобы мы могли получить данную вакцину в Казахстане, но пока нам заявили сроки, что не ранее второго полугодия 2021 года, — цитирует Цоя РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Казахстан начнёт массовую вакцинацию своей вакциной в марте 2020 года. В настоящее время в рамках третьей фазы исследований прививаются три тысячи добровольцев.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава страны Алексей Цой рассказал, что с начала учебного года почти четыре тысячи школьников в Казахстане заразились коронавирусной инфекцией. Он отметил, что также почти ещё три тысячи случаев заболевания зафиксировано среди учеников, занимающихся дистанционно. На удалёнке заболело 2925 школьников.

За всё время пандемии коронавируса в Казахстане выявлено 156 934 случая заражения. Выздоровело 143 958 человек, болезнь унесла жизни 2300 пациентов.