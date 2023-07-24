Военэксперт оценил последствия «экскурсии» ЧВК «Вагнер» в Польшу Военэксперт Сивков: «экскурсия» ЧВК в Польшу может закончиться коллективной обороной НАТО

Фото: Army Poland

Гипотетическое нападение ЧВК «Вагнер» на польские города не отвечает интересам Союзного государства, заявил NEWS.ru доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это позволит НАТО применить статью 5 своего устава и начать коллективную оборону силами всего Альянса.

Это полная глупость. Больше того, это означает войну против НАТО. Кто начинает провоцировать белорусско-польскую войну, тот работает фактически на врага, — сказал Сивков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать бойцы ЧВК „Вагнер“», которые желают отправиться на Запад «на экскурсию». По словам белорусского лидера, бойцы «Вагнера» сейчас расположены в центре страны и знают, что происходит вокруг Союзного государства.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» не принимает участия в боях на Украине. При этом он отметил, что не может ничего сказать о будущем частной военной компании.

До этого командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев сообщил, что ВСУ решили укрепить участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию «Вагнера». По его словам, в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 км противотанковых рвов и установлено более 30 тысяч минных ловушек.