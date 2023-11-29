Вагнеровца из Казахстана отправили в колонию за участие в СВО В Казахстане бойца ЧВК «Вагнер» признали наемником и лишили свободы на 6,5 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в специальной военной операции России на Украине, заявили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда города Караганды. По информации следствия, казахстанец отправился в зону СВО весной 2023 года и участвовал в боях за Артемовск. Суд признал его наемником.

Органами досудебного расследования Ш. обвинялся по ч. 3 ст. 170 УК, а именно в участии наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства, — сказано в сообщении.

Как установило следствие, осужденный, находясь дома в поселке Топар, узнал о ЧВК «Вагнер» и вступил в ее ряды за денежное вознаграждение. Во время боевых действий в Артемовске он получил ранение и был комиссован. Свою вину мужчина признал, и суд учел его чистосердечное раскаяние. Полученные от ЧВК «Вагнер» средства у него конфисковали.

Ранее сообщалось, что причастность к ЧВК «Вагнер» позволяет смягчить наказание в российских судах за разные преступления. В основном бойцов судят за кражи, наркотики, неповиновение полиции и причинение тяжкого вреда здоровью.