В женской акции протеста в Минске приняли участие 10 тысяч женщин

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В женском марше в Минске приняли участие 10 тысяч женщин.

Как сообщает «Интерфакс», колонна протестующих движется по проспекту Независимости от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа и далее, по направлению к станции метро Академия наук.

Уточняется, что среди протестующих замечен член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Сотрудники силовых структур уже подогнали к площади автозаки. Милиция предупреждает собравшихся о незаконности акции.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали представителей нескольких СМИ, которые освещали очередную несанкционированную акцию протеста в Минске. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

По данным организации, на площади Победы в прямом эфире была задержана съёмочная группа «Радио Свобода» — корреспондент Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик. Кроме этого, полицейские помешали работе журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского.