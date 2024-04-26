В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам

Белоруссия предоставит военную помощь союзникам в случае нападения на них, сказано в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием. Документ опубликован на белорусском правовом интернет-портале.

Отмечается, что республика готова помочь дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров. Речь идет в том числе о направлении воинского контингента для поддержания мира и безопасности.

Кроме того, Минск расценивает применение силы против любого из стран Союзного государства как посягательство на объединение в целом и будет принимать ответные меры. Аналогичные меры Белоруссия намерена принимать в случае агрессии против стран ОДКБ.