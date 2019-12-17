https://static.news.ru/photo/b6f1a4c8-20c9-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина могла переплатить около $1,5 млрд за поступающий из Европы реверсивный газ.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил на пресс-конференции внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Парламентарий, сославшись на неназванных экспертов, сообщил, что переплата осуществлялась в течение пяти лет. По мнению Деркача, большую часть этой суммы присвоили «организаторы схемы». Депутат предположил, что к переплате могли быть причастны чиновники «Нафтогаза».

Как ранее сообщал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ РФ. Женщину подозревают в мошенничестве на 20 млн рублей. В роли пострадавшей стороны выступает дочерняя компания «Газпрома».