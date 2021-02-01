В Узбекистане выборы президента пройдут 24 октября

https://static.news.ru/photo/5e24e6ce-6525-11eb-94a0-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Jeronimo/wikipedia.org

Очередные выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября 2021 года. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов.

В соответствии с законопроектом, подготовленным Законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года. Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит сенат, — сообщил он ТАСС.

Сейчас республикой руководит Шавкат Мирзиёев, занявший пост президента страны в 2016 году после ухода с поста первого президента Узбекистана Ислама Каримова, занимавшего этот пост бессменно с 1991 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российские и узбекские уполномоченные ведомства подписали документы, которые упрощают процедуру организованного выезда трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ. При узбекских миграционных центрах будут открыты офисы, имеющие полномочия оформлять разрешения на работу в РФ. На сегодняшний день в России на заработках находятся около 1,5 млн граждан Узбекистана. При этом население республики составляет 34,2 млн человек.