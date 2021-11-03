В Узбекистане уволили министра после блокировки соцсетей

В Узбекистане уволили министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. Это произошло после приостановки работы соцсетей и мессенджеров минувшим днём, сообщает местное интернет-издание kun.uz.

Глава Мининфокома Шухрат Садиков уволен за блокировку соцсетей, — сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее своего поста также лишился и глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Узбекистана (Узкомнадзора) Голибшер Зияев.

Накануне эта структура ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники» и YouTube в республике из-за нарушения закона о персональных данных. Президент страны Шавкат Мирзеев назвал такие действия недальновидными. После этого работа этих ресурсов была восстановлена.

С 15 апреля все интернет-ресурсы, работающие в Узбекистане обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Узкомнадзор уведомил об этом все крупнейшие зарубежные интернет-компании. После этого надзорный орган ограничил работу Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat как несоблюдающих предписание.

С февраля 2022 года в Узбекистане начнёт действовать закон, предусматривающий административное наказание для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны. Нарушителей ждёт штраф от $2,5 тысяч до $5 тысяч.

Тем временем, в России компанию Google могут оштрафовать на сумму до 22 млрд рублей. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее Роскомнадзор сообщал о намерении взыскать через суд с компании Google оборотные штрафы за повторный отказ от удаления запрещённого контента.