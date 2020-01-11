https://static.news.ru/photo/151911e0-3483-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Узбекистане решили по аналогии с «индексом бигмака», который является неофициальным показателем инфляции и покупательской способности населения, создать более подходящий для страны «индекс плова».

В большинстве европейских государств «индекс бигмака» и «индекс оливье» в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем самым популярным для нашей республики будет формирование данных «индекса плова», — говорится в сообщении Госкомитета по статистике Узбекистана.

Госкомстат уже составил перечень ингредиентов для приготовления одного килограмма плова. В него вошли: растительное масло (300 г), лук (300 г), говядина (700 г), морковь (1 кг), рис (1 кг), горох (100 г), изюм (50 г), специи (10 г) и соль (5–10 г).

Для определения «индекса плова» будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции плова минимум в трёх предприятиях общепита в каждом регионе, а также рассчитана стоимость 1 кг плова с учётом всех затрат.

Как ранее писал NEWS.ru, «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» в ноябре 2019 года достиг исторического максимума в Грузии. Как рассказали экономисты, в сравнении с сентябрём стоимость выпечки хачапури увеличилась на 6,6%, а по сравнению с октябрём 2018 года — на 8,6%. Причиной называют низкую стоимость грузинской национальной валюты лари и рост цен. По словам аналитиков, за месяц лари обесценился по отношению к американскому доллару на 12%.