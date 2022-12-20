В Узбекистане сократят численность госчиновников

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Шавкат Мирзиеев

В Узбекистане на 35% сократят число госслужащих, пишет EADaily со ссылкой на местные СМИ. Как сообщил президент республики Шавкат Мирзиеев в своем ежегодном послании народу, количество министерств и ведомств в стране также сократится более чем в два раза. Глава страны призвал превратить госаппарат в более компактную систему управления и уточнил, что в текущий момент органы власти слишком централизованы и бюрократизированы.

На первом этапе будут реформированы министерства, принципиально изменится и метод работы правительства. Прежде всего, будет сокращено количество министерств и ведомств с нынешних 61 до 28. Теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру, — рассказал Мирзиеев.

По словам главы Узбекистана, текущая система госуправления неэффективна, так как на поиск правильных решений тратится слишком много времени, сил и ресурсов. Он назвал бюрократию «цепью на ногах» власти, а также отметил низкое влияние министров на решения, принимаемые правительством.

Мирзиеев ранее заявил, что мир переживает период «исторического разлома». По словам главы республики, начинается новая непредсказуемая эпоха. Он назвал глубокий кризис доверия на глобальном уровне причиной сбоя современной системы международного сотрудничества. По его словам, недоверие участников мировой политики приводит к геополитическим противостояниям и взаимному отчуждению, что осложняет восстановление мировой экономики и восстановление глобальных цепочек поставок.