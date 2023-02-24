В Узбекистане произошло землетрясение В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на территории Узбекистана, эпицентр находился в Галляаральском районе Джизакской области, сообщили в центре сейсмопрогностического мониторинга при МЧС республики. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.

24 февраля в 16:12 по местному времени (14:12 мск) в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Координаты землетрясения: 39,97 градуса северной широты; 67,74 градуса восточной долготы. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 190 км в юго-западном направлении, — говорится в сообщении.

23 февраля на востоке Таджикистана было зафиксировано восемь землетрясений. Первые толчки случились в 05:37 по местному времени. Эпицентр находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района, магнитуда там составила 6,8. Катаклизмы не привели к разрушениям, в результате произошедшего никто не пострадал.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате подземных толчков. Общее количество погибших при катаклизме превысило 43,5 тысячи человек.