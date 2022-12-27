В Узбекистане погибли 18 детей после приема лекарства из Индии Минздрав Узбекистана сообщил о 18 погибших детях после приема сиропа «Док-1 Макс»

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о гибели 18 детей после приема лекарственного сиропа индийской компании «Marion Biotech Pvt. Ltd» «Док-1 Макс», сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты установили, что дети пили лекарство по назначению врача в превышенном количестве. В составе препарата присутствовал этиленгликоль, который и вызвал проблемы со здоровьем у детей.

Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Всем детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных, — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве уточнили, что семь ответственных сотрудников были уволены за халатность и невнимательное отношение к обязанностям. Сейчас лекарственный сироп снят с продаж во всех аптеках Узбекистана. По факту произошедшего проводится проверка.

В начале декабря «Известия» со ссылкой на благотворительный фонд «Люди Маяки» сообщили, что шесть российских детей с тяжелой формой эпилепсии остались без жизненно важного препарата после того, как американская фармкомпания Marinus передумала обеспечивать их бесплатно. Компания в ноябре закончила клинические испытания лекарства «Ганаксолон», помогающего купировать припадки, и обещала еще полгода бесплатных поставок.