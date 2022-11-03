В Узбекистане отказались возобновлять обслуживание карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммерческие банки Узбекистана не готовы возобновлять работу с российской платежной системой «Мир», заявил глава ЦБ республики Мамаризо Нурмуратов. По его словам, это связано с большими рисками, которые вызваны санкциями в отношении России, передает РИА Новости.

Пока речь о возобновлении не стоит. <...> Cейчас для них (коммерческих банков Узбекистана. — NEWS.ru) существуют большие риски, — подчеркнул Нурмуратов.

23 сентября в Узбекистане было приостановлено обслуживание карт «Мир». На сайте Единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD уточняется, что такие действия необходимы для проведения технических процедур. Также сообщается, что кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.

Ранее РБК сообщал о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ. Также источник отметил, что его банк будет устанавливать терминалы в первую очередь в отелях и крупных магазинах.