В Узбекистане объяснили причины скандала с номером танцора Полунина В Узбекистане объяснили причины скандала с номером танцора Полунина под песню SHAMAN «Встанем»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Танцовщик Сергей Полунин

Солист российской балетной труппы Сергей Полунин рассказал, что на гастролях в Ташкенте произошел скандал из-за его сольного номера на песню SHAMAN «Встанем», которая рассказывает о погибших русских солдатах. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, в свою очередь заявил, что выступление артиста прошло не по утвержденной программе, размещенной на официальной странице фонда, сообщает РИА Новости.

Общение с Полуниным и его группой со стороны сотрудников фонда происходило в исключительно уважительной и корректной манере, за что Полунин лично выразил свою благодарность сотрудникам фонда. На этом фоне заявление Полунина … вызывает недоумение и не соответствует действительности, – говорится в заявлении организаторов для СМИ.

Кроме того, по словам Полунина, сразу после номера топ-менеджеры начали негодовать и отказывались платить за выступление. В Фонде на это ответили, что данный вопрос регулируется между Полуниным и его агентом.

Ранее сообщалось, что Полунин сделал татуировку с изображением президента России. Тату выполненное чёрными чернилами, появилось на теле артиста балета в 2018 году — практически одновременно с получением российского паспорта. До этого уроженец Херсона был гражданином Украины. Отвечая на расспросы о том, зачем он сделал такую наколку, танцор тогда называл тату энергетической защитой для политика, который подвергается большому количеству нападок.