В Узбекистане нашли решение проблемы Каракалпакстана Президент Узбекистана Мирзиёев предложил не лишать Каракалпакстан суверенитета

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил вычеркнуть из предложенных поправок в Конституцию страны положение об отмене суверенитета Каракалпакстана, пишет пресс-служба главы республики. Сообщается, что Мирзиёев срочно прилетел в Нукус, столицу автономии Каракалпакстан, где продолжаются протесты из-за изменений главного свода законов государства.

Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что такое предложение президента основано на высказываниях жителей Каракалпакстана, а также на том, что поправки в конституцию еще находятся в процессе обсуждения.

1 июля в Нукусе начались митинги против принятия поправок, лишающих Каракалпакстан суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана. Сообщалось, что власти стянули в республику дополнительные силы Национальной гвардии.