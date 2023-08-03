Четверых жителей Узбекистана с начала года осудили за многоженство

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В первом полугодии 2023 года за многоженство в Узбекистане осудили четверых мужчин, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Всего за последние пять с половиной лет по этой статье УК Узбекистана к ответственности были привлечены 38 человек, сообщает EADalily со ссылкой на местные СМИ.

В 2018–2022 годах в Узбекистане по статье 126 (многоженство) Уголовного кодекса были осуждены 34 мужчины, — уточнили в ведомстве.

В Узбекистане многоженство является уголовно наказуемым. Санкции предусматривают денежные штрафы, либо исправительные работы до трех лет, либо ограничение свободы сроком от одного до трех лет, либо лишение свободы сроком до трех лет. Многоженство представляет собой сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее заявила, что многоженство является нетрадиционной семейной ценностью, поэтому если оно транслируется с помощью художественных образов в фильмах или в театральных спектаклях, то это будет считаться ЛГБТ-пропагандой. По ее словам, такого понятия, как многоженство, в законе нет, но «можно вписать, что это нетрадиционная ценность».