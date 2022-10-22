В Узбекистане 16 человек пострадали при взрыве на военном складе

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В Узбекистане прогремел взрыв на военном складе, сообщило Минобороны республики в своем Telegram-канале. В результате пострадали 16 человек. Взрыв произошел в 04:55 по местному времени (02:55 мск).

12 из 16 пострадавших пациентов были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была оказана немедленная первая помощь, — рассказали в республиканском Минздраве.

Еще четыре человека помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи. В министерстве добавили, что никто их пострадавших не получил тяжелых ранений и не находится в критическом состоянии.

В Министерстве обороны Узбекистана уточнили, что инцидент произошел рано утром 22 октября в поселке Малик Сырдарьинской области. По данному факту проводится расследование, причины произошедшего пока не называются.

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма произошли взрывы на временном складе боеприпасов. Пострадали два человека из числа гражданского населения. По факту взрывов возбуждено уголовное дело. В Минобороны России назвали произошедшее диверсией. По данным зарубежных СМИ, к взрывам причастно украинское элитное военное подразделение.