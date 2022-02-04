В украинской оппозиции прокомментировали блокировку двух телеканалов

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал запрет на вещание каналов UkrLive и «Первый Независимый» на платформе YouTube уничтожением свободы слова. При этом он добавил, что данная блокировка не является первой за последнее время, что свидетельствует об установлении цензуры. Такое мнение Медведчук выразил в интервью, опубликованном на YouTube канале Анатолия Шария.

Смотрите, закрыли каналы, это всё звенья одной цепи. Закрыты пять телевизионных каналов. За год. Господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты. Преступно закрыты. Скажите, вы можете привести пример ещё хотя бы одного государства, где происходило подобное уничтожение свободы слова? — спрашивает оппозиционер.

Он также вспоминает случаи преследования за инакомыслие и несправедливо возбуждённые уголовные дела против лидеров оппозиционных сил. На вопрос, почему это происходит, Медведчук заявляет, что они «сорвали маску» с президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее днём каналы UkrLive и «Первый Незалежный» были заблокированы видеохостингом YouTube, что в редакции сочли актом цензуры. При этом каналы сменили платформу и продолжили вещание.

Кроме того, ограничениям подверглись и каналы Министерства информации и управления Народной милиции в ДНР, а также аккаунт Луганского информационного центра. Причины бана не уточняются.