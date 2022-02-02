На Украине рассказали об обстреле пропускного пункта в Донбассе

Пограничная служба Военных сил Украины сообщила, что 2 февраля на контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) «Гнутово» было совершено нападение, об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны. Как отмечает украинская сторона, обстрел был произведен с беспилотника.

В результате атаки потерь среди личного состава нет. Заметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты, — отметили в погранслужбе.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опубликовал заявление, согласно которому военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к наступлению на Донбасс, о чём свидетельствует начавшаяся скрытая мобилизация. Вместе с тем у руководства ВСУ нет уверенности в успехе такой операции.

Ранее представители ЛНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины в январе этого года 21 раз нарушили режим прекращения огня, а количество обстрелов территории ЛНР за месяц возросло в пять раз. Чаще всего обстрелам подвергались Золотое-5 и посёлок Молодёжное, в результате обстрелов погибли два военнослужащих ЛНР.