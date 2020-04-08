В Туркмении прошла многотысячная акция в День здоровья

https://static.news.ru/photo/6b475246-7977-11ea-a6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Туркмении отметили Всемирный день здоровья. В акции приняли участие члены правительства, руководители министерств, ведомств и общественных организаций.

Как сообщает Turkmenistan.ru, в Ашхабаде в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях участвовали 3,5 тысячи человек, в целом по республике — около 7 тысяч человек.

Znak.com опубликовал в Twitter видео с праздника. На кадрах видно, как пока весь мир сидит на карантине из-за коронавируса, в Туркмении тысячи людей собрались на стадионах страны, чтобы вместе укрепить своё здоровье.

Ранее власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.

В феврале полиция Ашхабада оштрафовала местную жительницу, появившуюся на улице в медицинской маске. Возвращавшаяся с работы женщина хотела уберечься от коронавируса, однако её действия стражи порядка расценили как провокацию. Горожанке за недоверие к принимаемым правительством карантинным мерам выписали штраф в размере $71, писал NEWS.ru.