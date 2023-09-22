Глава Минобороны Турции выразил надежду на долгосрочный мир в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция рассчитывает, что после контртеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир, заявил турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер. Он также выразил надежду, что все пункты мирного соглашения будут реализованы, пишет Milliyet.

Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия, — сказал глава Минобороны.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. 21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана.

Азербайджанская сторона в ходе встречи в Евлахе передала армянам Карабаха план по их реинтеграции. Представители региона сообщили, что Карабах нуждается в поставках топлива и гуманитарной помощи.

По словам администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева, просьба армян была воспринята положительно. Также стороны обсудили вопросы восстановления инфраструктуры Карабаха. В первую очередь Баку планирует наладить системы отопления в детских садах и школах.