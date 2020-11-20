В Тбилиси освободили шестерых из девяти заложников

https://static.news.ru/photo/12ed5060-2b50-11eb-a83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/Global Look Press

Вооружённый захватчик офиса микрофинансовой организации в столице Грузии после переговоров согласился отпустить шестерых заложников.

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Освобождённые люди поэтапно покинули захваченное здание.

Инцидент с захватом заложников произошёл на проспекте Церетели, офис микрофинансовой организации расположен неподалёку от районного отделения полиции. Предполагается, что захватчик вооружён гранатой. Местные СМИ сообщили, что злоумышленника зовут Леван Зурабишвили, по предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Захватчик выложил в Интернет видеообращение. Он требует от властей Грузии ввести запрет на азартные игры, повысить пенсии, сократить проценты по банковским кредитам и понизить цены на лекарства. Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.

21 октября полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в банке грузинского города Зугдиди. Все люди были освобождены. Как писал NEWS.ru, это происшествие было квалифицировано как «террористический акт и захват в заложники с целью терроризма».