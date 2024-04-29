В Тбилиси на протестах задержали экс-министра Грузии На митинге в Тбилиси задержан экс-министр Грузии Алексий Петриашвили

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (2012–2014 г. г.) Алексий Петриашвили был задержан полицией на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Ему вменяют неподчинение полиции и хулиганство, проинформировало ведомство.

Бывшего чиновника задержали в ходе потасовки с правоохранителями, когда митингующие пытались прорваться к сцене перед парламентом. Ее установили для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», запланированного на 29 апреля. Полиция применила перцовый газ.

В столкновениях перед парламентом пострадала журналистка телеканала «Имедиа» Лана Погосова, сообщила студия. Она была госпитализирована после того, как попала в давку, когда участники акции пытались прорвать металлические ограждения.

В Тбилиси участники митинга против законопроекта об иноагентах завершили свое шествие, сделав символический круг вокруг здания парламента. Кордон полиции, перекрывавший прилегающую к парламенту улицу Чичинадзе, расступился. Часть правоохранителей осталась на проспекте Руставели, у парадного входа в парламент, где установлены металлические заграждения.

Митингующие в Тбилиси устраивали стычки с полицией у здания парламента. Участники акции протеста 28 апреля собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. Собравшиеся попытались прорваться к сцене на площади. Полиция их не пропустила, применив перцовый газ. К парламенту прибыли спецназ, водометы и спецтехника для разгона митингующих.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать этот законопроект и «вернуться в конституционное пространство».