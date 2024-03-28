В Таджикистане уточнили данные по подозреваемым в теракте в «Крокусе» РИА Новости: в Таджикистане пока нет новых подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»

Новых подозреваемых в Таджикистане по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Там же уточнили, что допросы родственников фигурантов нападения ведутся в Душанбе уже несколько дней.

Новых подозреваемых по делу о террористическом акте, совершенном 22 марта в «Крокус Сити Холле», пока нет, — заявил собеседник.

Ранее агентству стало известно о работе силовых структур Таджикистана с родственниками подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье, они являются гражданами этой страны. Источник уточнил, что все обвиняемые в нападении на концертный зал до отъезда в Россию жили неподалеку от Душанбе.

Также сообщалось, что подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» могли завербовать через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Знакомый с ситуацией источник пояснил, что речь идет о канале «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана.

Кроме того, СМИ утверждали, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным источника журналистов в сфере антитеррористической безопасности, остальных исполнителей завербовали уже на территории РФ.